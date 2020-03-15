إسرائيل.. القائمة "العربية" تُوصي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة

زين خليل/الخليج 365

أوصت القائمة المشتركة (العربية) بالإجماع، الأحد، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أيمن عودة زعيم القائمة المشتركة، وهي تحالف أحزاب عربية بالكنيست (البرلمان)، خلال لقائه ريفلين بمقر إقامة الأخير بالقدس "إذا ما كان غانتس يريد تشكيل حكومة وسط يسار فنحن نوصي بتكليفه"، وفق قناة "كان" الرسمية.

وأضاف "أجرينا مباحثات مع أزرق أبيض وتحدثنا عن قضايا سياسية، والاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها في النقب (جنوب)، ووضع خطة اقتصادية والقضاء على الجريمة (في القطاع العربي)".

والقائمة المشتركة، هي تحالف يضم 4 أحزاب عربية داخل إسرائيل، حصل على 15 مقعدا خلال الانتخابات الأخيرة من أصل 120.

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وفي وقت سابق الأحد، بدأ ريفلين، استقبال ممثلي الأحزاب الإسرائيلية الفائزة في الانتخابات، لإجراء مشاورات اختيار مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتقرر إجراء المشاورات بمقر إقامة ريفلين بالقدس، خلال يوم واحد فقط وبشكل مقلّص، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن التقى ريفلين ممثلين عن حزب الليكود (36 مقعدا) أوصوا بتكليف زعيم الحزب رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.

كما التقى ريفلين لاحقا بممثلي تحالف "أزرق- أبيض" (33 مقعدا) بزعامة بيني غانتس، والذين أوصوا بتكليف الأخير بالمهمة.

ولم يتمكن نتنياهو قائد معسكر اليمين أو غانتس قائد معسكر يسار الوسط من الحصول على أغلبية 61 مقعدا، اللازمة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة في غضون عام، التي جرت في الثاني من الشهر الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.