رئيس الوزراء الفلسطيني: سنجري فحصين على المتعافين من كورونا

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365



أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنه سيتم إجراء فحصين على المصابين بفيروس كورونا الذين تعافوا من أجل التأكد من شفائهم، قبل إرسالهم لمنازلهم.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي برام الله، إن 15 مصابا بالفيروس في بيت لحم، بدت عليهم بوادر التعافي من المرض، بعد إجراء فحوصات.

وأوضح أنه سيتم إجراء فحصين آخرين للمصابين الذين تعافوا، وفي حال بينت النتائج تعافيهم التام سينتقلون لبيوتهم لاحقا.



وبيّن رئيس الوزراء أن التطور الحاصل على صحة المصابين، وظهور بوادر التعافي عليهم، كان نتيجة التزام جميع المصابين بالتعليمات المعطاة لهم.

وأكد اشتية على الإبقاء على حالة الطوارئ التي أعلنها بالسابق.



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ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية، 38 مصابا، جميعهم في بيت لحم (جنوب)، باستثناء إصابة واحدة في طولكرم (شمال).

وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.



وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 153 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

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