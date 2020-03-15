مشاورات نيابية لاختيار مرشح رئاسة الحكومة الإسرائيلية

زين خليل/الخليج 365

بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأحد، استقبال ممثلي الأحزاب الإسرائيلية الفائزة في الانتخابات لإجراء مشاورات اختيار مرشح الحكومة المقبلة.

وتقرر إجراء المشاورات بمقر إقامة ريفلين بالقدس، خلال يوم واحد فقط وبشكل مقلّص على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ريفلين التقى بداية بممثلي حزب الليكود (36 مقعدا بالكنيست من أصل 120) الذين أوصوا بتولي زعيم الحزب رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة.

وأضافت أن لقاء ريفلين الثاني كان مع ممثلي تحالف "أزرق- أبيض" (33 مقعدا) بزعامة بيني غانتس، والذين أوصوا بتكليف الأخير بالمهمة.

والساعة 10:00 تغ بدأ لقاء ثالث بين ريفلين وممثلي القائمة المشتركة (15 مقعدا) لطرح مرشحهم لتشكيل الحكومة.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن مصدر بالقائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية بإسرائيل) قوله :"سنوصي بالإجماع ببيني غانتس".

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وفي وقت سابق الأحد، اتهم زعيم تحالف "أزرق- أبيض" غانتس الأحد، نتنياهو، بعدم جدية دعوته إلى تشكيل حكومة طوارئ في ظل انتشار فيروس كورونا.



وجاء كلام غانتس رداً على نتنياهو الذي خيّره بين تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوب كلاهما على رئاستها على أن يفعل نتنياهو ذلك أولا ولمدة عامين، أو حكومة طوارئ.

ومن المقرر أن تستمر لقاءات ريفلين مع الأحزاب الإسرائيلية حتى الساعة 18:00 ت.غ، حيث يلتقي لاحقا ممثلي "شاش" (9 مقاعد) ثم "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) وتحالف "العمل-غيشر-ميرتس" (7)، ثم "إسرائيل بيتنا (7)، ويختتم مشاوراته بلقاء تحالف "يمينا" (6 مقاعد).

وألمح ريفلين قبل انطلاق المشاورات إلى إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لفترة مؤقتة لمواجهة كورونا، بحسب قناة "كان".

وقال الرئيس الإسرائيلي: "يدرك الجميع أننا في ساعة اختبار، وأن الحديث لا يدور عن مشاورات عادية. أطلب من الجميع أن يأتوا إلى هنا على أساس أن الهدف هو تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن ومن المحتمل أن يتعلق ذلك بتشكيل ترتيبات مؤقتة للأشهر المقبلة".

ولم يتمكن نتنياهو قائد معسكر اليمين أو غانتس قائد معسكر يسار الوسط من الحصول على أغلبية 61 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست) اللازمة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة في غضون عام، التي جرت في الثاني من الشهر الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.