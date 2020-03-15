ارتفاع إصابات "كورونا" في لبنان إلى 99

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 99، إثر تسجيل 6 حالات جديدة.
جاء ذلك في بيان للوزارة حصلت الخليج 365 على نسخة منه.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم بالفيروس وتراقب المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس.
وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.
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