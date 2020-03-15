لجنة الانضباط تعاقب الشلهوب والحافظ والاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عددًا من القرارات الانضباطية ضد عدد من المخالفات في مباراة الهلال والاتفاق التي جمعت الفريقين في السابع من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن أبرز قرارات اللجنة، تغريم لاعب نادي الهلال محمد الشلهوب عشرين ألف ريال. وأرجعت اللجنة القرار إلى دخول قائد الهلال غرف تبديل الملابس دون أن يكون اسمه مقيدًا في كشف المباراة؛ وذلك بحسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة. وأوضحت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف.

كما غرَّمت لجنة الانضباط لاعب الهلال عبدالله الحافظ عشرين ألف ريال للسبب نفسه، فيما قررت تغريم نادي الاتفاق عشرة آلاف ريال بسبب تأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب؛ ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني لمدة دقيقة؛ وذلك بحسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة. وأوضحت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف كذلك.