أمين عسير يوجّه بمنع تناول الوجبات داخل المطاعم

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي البلديات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم، على أن يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.
ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع التوجيهات الصادرة من الوزارة للوقاية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.
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