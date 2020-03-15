الدفاع تعلن عن توفر وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة المستخدمين وبند الأجور، وترغب في شغلها بكوادر وطنية مؤهلة من المواطنين والمواطنات.

وقالت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة إن الوظائف عددها 55 وظيفة في مدينة الرياض، وأن التقديم لها سيكون في يومي الأربعاء والخميس المقبلين 23 و34 رجب.

ودعت الراغبين في التقدم على تلك الوظائف للاطلاع على الشروط المطلوبة غبر زيارة بوابة القبول الإلكتروني للقوات المسلحة.