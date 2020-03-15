وزير الشؤون الإسلامية يمنع إدخال مياه الشرب إلى المساجد والجوامع

صحيفة الخليج الالكترونية وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى المساجد والجوامع. وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحيلولة دون انتشار فيروس “كورونا”. وكان آل الشيخ أكد في وقت سابق عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا ” في أي مسجد من مساجد المملكة، مشددا على أن الأجهزة المختصة تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.

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