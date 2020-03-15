الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجل يقرأ القرآن داخل المسجد الأقصى يوم 28 يناير 2020 قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس يوم الأحد إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال الشيخ عمر كسواني مدير المسجد الأقصى لرويترز ”دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين“. وأضاف ”الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دائرة الأوقاف الإسلامية: إغلاق المسجد الأقصى بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.