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روسيا وتركيا تختصران أول دورية مشتركة على طريق سريع رئيسي في سوريا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دوريات تركية روسية مشتركة لإنهاء التوتر في ادلب

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا وتركيا اضطرتا لاختصار أول دورية مشتركة بينهما على طريق إم4 السريع الذي يربط شرق سوريا بغربها يوم الأحد بسبب ”استفزازات“ من جماعات مسلحة.

وتلك الدورية كانت تتم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا بين موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها في توضيح سبب اختصار مسار الدورية المشتركة إن ”الإرهابيون كانوا يحاولون استغلال المدنيين كدروع بشرية للقيام باستفزازات“.

وأضافت الوزارة أن أنقرة مُنحت مزيدا من الوقت لتحييد المسلحين الذين نفذوا تلك الاستفزازات.

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وذكرت محطة روسيا24 التلفزيونية إن الشرطة العسكرية الروسية، التي استخدمت ثلاث مركبات للمشاركة في دورية يوم الأحد، تعتزم تنفيذ المزيد من الدوريات المشتركة مع تركيا بصفة منتظمة.

واتفقت تركيا وروسيا على تفاصيل وقف إطلاق نار في منطقة إدلب بعد أربعة أيام من المحادثات في أنقرة في إطار جهود مشتركة لوقف تصعيد العنف هناك تسبب في نزوح ما يقرب من مليون شخص ودفع تركيا وروسيا صوب مواجهة مباشرة.

 

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