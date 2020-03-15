«غرفة دبي» تفعل «العمل عن بعد» جزئياً لتعزيز الأداء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها غرفة تجارة وصناعة دبي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تفعيل خطة العمل عن بعد جزئياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود غرفة دبي للمحافظة على أمن وسلامة الموظفين والعملاء، وضماناً لاستمرارية الأعمال وشموليتها، خصوصاً أن الغرفة كانت وما زالت من رواد تطبيق الخدمات الذكية، حيث إن نسبة التحول الذكي بلغت 97% من خدماتها الأساسية، ما يعكس ريادة الغرفة في توفير أعلى درجات المهنية والكفاءة في توفير الخدمات لمجتمع الأعمال.



انتظام العمليات اليومية

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تمت مراعاة انتظام العمليات والخدمات اليومية، وتفادي حدوث أي مشاكل قد تؤثر في سلاسة العمليات التشغيلية، وتجربة التقنيات الحديثة التي يحتاج إليها موظفو الغرفة، وتحديد التحديات إن وجدت، والعمل على إيجاد الحلول التي تضمن استمرارية أعمالنا، وخدمة مجتمع الأعمال بكفاءة عالية وبفعالية كاملة. وأنهت الغرفة كافة الترتيبات اللوجستية والعملية لتفعيل الخطة غداً الثلاثاء من حيث الإعداد والتخطيط والتطبيق، وخضع الموظفون لدورة تدريبية مكثفة باستعمال أحدث الأجهزة التقنية، التي ستضمن تواصلاً فعالاً مع المتعاملين، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في دبي. وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث وتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.



خدمة العضوية

تشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل دفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية. وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.