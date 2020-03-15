إغلاق قاعات التداول في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» مؤقتاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» عن إغلاق قاعة التداول في مقره الرئيسي بشكل مؤقت، على أن يسري هذا الإغلاق اعتباراً من الأحد 15 مارس 2020 على كافة قاعات التداول الخاصة بأفرعه بمختلف الإمارات، وحتى إشعار آخر بهدف اتخاذ كافة التدابير الوقائية المتماشية مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة الوقائية، وتماشياً مع توصيات «منظمة الصحة العالمية» (WHO).

وقال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لـ «سوق أبوظبي للأوراق المالية»: في ضوء التطورات الصحية العامة الأخيرة التي يشهدها العالم، قررنا إغلاق قاعة التداول الرئيسية للسوق في مقره الرئيس بأبوظبي وأفرعه في الإمارات الأخرى مؤقتاً حيث نتابع عن كثب وأولاً بأول كافة التطورات الصحية العالمية، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إن لزم الأمر بشكل تدريجي تصاعدي بالتناغم مع أي متغيرات طارئة قد تستجد.

وأوضح المنصوري أن هذا القرار سيظل معمولاً به لحين عودة الأوضاع الصحية العالمية لطبيعتها، وبالتوافق مع المتغيرات الصحية الدولية والإقليمية والمحلية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي متسقاً مع الإجراءات الوقائية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وتماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) بالابتعاد عن أماكن التجمعات المزدحمة، وذلك لتخفيف احتمالات انتشار أي مخاطر صحية.

وأضاف المنصوري أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من إيمان السوق بإعلاء مصالح المستثمرين الصحية فوق كل اعتبار، وهو ما دفعنا لتوجيه عناية كافة المتعاملين والمستثمرين والأطراف ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار في السوق وإخطارهم بقرار إغلاق قاعة التداول مؤقتاً، علماً بأن عمليات التداول في السوق لن تتأثر بهذه الخطوة وأنه مازال بإمكان المستثمرين التداول بالشكل المعتاد عن طريق القنوات العديدة التي يوفرها السوق لهذا الغرض سواء التقليدية أو الرقمية. ويتيح السوق لكافة المتعاملين والمستثمرين والأطراف ذات العلاقة المباشرة استخدام منصة «سهمي» الرقمية المتكاملة التي توفر لهم الحصول على العديد من الخدمات الرقمية، وتحديث البيانات الخاصة بهم والاطلاع على كافة بيانات السوق الفورية، وتزودهم بنظام واحد متكامل لإدارة عملياتهم اليومية.