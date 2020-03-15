مؤسسة دبي للمستقبل تفوز بتحدي «جوجل» للابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «جوجل» فوز مجلة العلوم للعموم «بوبيولار ساينس»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بتحدي الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي أطلقته «مبادرة جوجل للأخبار» لدعم قطاع الصحافة والإعلام في مواكبة متغيرات العصر الرقمي.

ويهدف التحدي العالمي إلى دعم ثقافة الابتكار في قطاع إنتاج المحتوى الإعلامي، وإحداث نقلة نوعية وإيجابية في عالم الصحافة الرقمية، وتطوير نماذج أعمال رائدة وممارسات جديدة، والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم.

أطلقت «جوجل» تحدي الابتكار في يونيو 2019، واستقبلت 527 ترشيحاً من 35 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم الإعلان عن فوز 21 مشروعاً من 13 دولة بعد تقييم جميع الطلبات وإجراء مقابلات مع المرشحين.

ونجحت مجلة «العلوم للعموم» في الفوز بالجائزة تقديراً لنجاحها بتوفير منصة مبتكرة تسمح للعلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والمتخصصين بمشاركة المعرفة مع الجمهور باستخدام أحدث الأدوات التقنية، والوسائل التحريرية التي تساعد في عرض المحتوى الصحفي بأسلوب مبسط ودقيق وتفاعلي يناسب الجمهور غير المتخصص.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل وهيكل ميديا، أطلقتا النسخة العربية من مجلة العلوم للعموم «بوبيولار ساينس» العالمية لأول مرة باللغة العربية في مايو 2017، بهدف إثراء المحتوى العلمي والمساهمة في دعم تنمية القدرات المعرفية لدى الشباب في المنطقة. ونشرت المجلة منذ إطلاقها 16 عدداً تم توزيع 160 ألف نسخة منها في أكثر من 20 دولة، وسجلت أكثر من 60 مليون مشاهدة سنوياً عبر مختلف منصاتها الإلكترونية.