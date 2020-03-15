الثلاثاء.. بدء حظر تداولات المطلعين في الأسواق المالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أسواق المال الإماراتية عن بدء عملية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة اعتباراً من الثلاثاء، وذلك إلى حين إفصاح الشركات عن البيانات المالية عن الربع الأول من عام 2020.

وتفصيلاً، أصدرت الأسواق المالية في أبوظبي ودبي تعميماً طالبت بموجبه الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار حظر تداولات المطلعين، وذلك إلى حين تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2020.

وتزامناً مع قرار حظر تداول المطلعين تم الطلب من جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها، إضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للأسواق وتضمينه أية تغييرات شهدها سجل الشركة.