جبهة شباب الصحفيين المصريين يوجهون رسالة إلى العملاء والخونة والمتآمرين على مصر

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رسالة إلى العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد من الداعين للفوضى والتخريب والمطالبين بالإفراج عن شركائهم في بيع الأوطان.

وقالت جبهة شباب الصحفيي: لن تفلح مخططاتكم الخسيسة الدنيئة في زعزعة حالة البناء والتنمية والاستقرار التي تعيشها البلاد.

وأكدت الجبهة على أن خطر هؤلاء الشرذمة الضالة على الشعب المصري العظيم في حالة خروجهم من السجون أكثر بكثير من فيروس كورونا.

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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية ندعو جميع مؤسسات الدولة المعنية بإستمرار حماية المجتمع من هؤلاء الذين يمثلون فيروس التخريب في العقول ونشر الفوضى.

ووجهت الجبهة تحذير للمواطنين الشرفاء المؤمنين بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر، وقالت: انتبهوا لفيروس تخريب العقول وتدمير الشعوب من الذين يمثلون أشخاص محبوسين ولا يزالون طلقاء يبثون سمومهم في المجتمع ويستغلون الأزمات لتأليب الرأي العام وتأليب المواطن المصري حتى يقوم بتدمير بلدة بنفسه

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