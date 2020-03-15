ناشطون يشنون هجوماً حاداً على العملاء والخونة والداعين للفوضى والتخريب بمصر

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادا على العملاء والخونة والداعين للفوضى والتخريب، الذين يقومون بالهجوم على الدولة المصرية، مستهدفين هدمها وتخريبها فى ظل النجاحات التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "هؤلاء العملاء والخونة والداعين للفوضى والتخريب والداعين للإفراج عن شركائهم المحبوسين، وأن خطر هؤلاء على الشعب المصري في حالة خروجهم من السجون أكثر بكثير من فيروس كورونا".

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وأضاف آخر: ندعو جميع مؤسسات الدولة المعنية باستمرار حماية المجتمع من هؤلاء الذين يمثلون فيروس التخريب في العقول ونشر الفوضى".

ووجه أحد رواد مواقع التواصل، تحذيرًا مهما للمواطنين: "انتبهوا لفيروس تخريب العقول وتدمير الشعوب من الذين يمثلون أشخاص محبوسين ولا يزالون طلقاء يبثون سمومهم في المجتمع ويستغلون الأزمات لتأليب الرأي العالم والمواطن المصري حتى يقوم بتدمير بلده بنفسه".

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