شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تغلق المتاحف والمواقع التاريخية فى إطار مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت حكومة دبي إغلاق المتاحف والمواقع التاريخية في إطار مواجهة فيروس كورونا ، جاء ذلك بحسب قناة العربية، وكانت دائرة السياحة والترويج التجارى فى دبى وجهت بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجارى فى دبى حتى نهاية الشهر بما فى ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فى بيان لها اليوم أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره " وباءً " ما يجعل من السفر فى هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

Advertisements

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتى حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبى فى بلدان المغادرة كإجراء إضافى نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء وما يمثله السفر بين البلدان فى هذه المرحلة من خطورة عليها.

وأكدت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" فى ختام بيانها أن هذا القرار ينبع من روح المسؤولية التى تتحلى بها دولة الإمارات وضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.