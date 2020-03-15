شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 موظف بالسعودية يبدأون عملهم عن بعد لمدة أسبوعين للتصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شركة الاتصالات السعودية "stc" أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة بدأوا العمل عن بعد لمدة أسبوعين، وذلك فى إطار استراتيجيتها التى تركز فى أحد مساراتها على رقمنة أعمال الشركة، وتحقيق التحول الرقمي، وذلك في إطار تفاعلها مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية المهندس أحمد بن مسفر الغامدي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد - أن stc منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بعد، وذلك تلمسا لحاجة الأمهات في البقاء بجانب أبنائهن، ومساندتهم في دروسهم اليومية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي تعزيزا لنجاح توجه الشركة في تيسير ميزة العمل عن بعد المعتمد في النظام الوظيفي لمنسوبي stc في العامين الماضيين حيث يحق للموظف 5 أيام كعمل عن بعد في الشهر، كما تأتي حرصا على سلامة الموظفين واستشعارا لحاجاتهم. وكانت stc قد بادرت بإتاحة العمل من بعد لجميع موظفيها في منطقة القطيف، كما اعتمدت ضمن خطواتها الاحترازية على نظام البصمة عبر الجوال، وأوقفت نظام البصمة التقليدي حرصا على سلامة الموظفين. Advertisements

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن تعافى ثانى حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي ، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

ودعت الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.