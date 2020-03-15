شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدعو أصحاب المراكب لمقاطعة مراكب إيران بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة النقل فى سلطنة عمان، أصحاب القوارب العاملة فى سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفورى لعمليات استيراد وتصدير البضائع بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من إيران، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت الوزارة، عبر حسابها على تويتر: "تدعو الوزارة أصحاب القوارب المفتوحة العاملة فى سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفورى لعمليات استيراد وتصدير البضائع عبر المناولة اليدوية فى عرض البحر، بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".



النقل العمانى

وكانت سلطنة عمان، أعلنت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية اعتبارا من، اليوم الأحد، كما أعلنت تعليق التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15اليوم، كما أنها لن تسمح للسفن السياحية بالرسو فى موانئها أثناء تلك الفترة وستعلق الأنشطة الرياضية خلالها.

من ناحية أخرى، شددت عدة مناطق ألمانية إجراءاتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فعمدت إلى إغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة والنوادى، وفرضت على المطاعم مسافات متباعدة بين روادها، وذكرت تقارير إخبارية أن ألمانيا مع تسجيلها 733 إصابة إضافية خلال يوم واحد، بات لديها الآن 3795 شخصا مصابين بفيروس (كورونا)، بينهم ثمانية توفوا.

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وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه يحظر حاليا خروج أى تجمع يضم أكثر من 50 شخصا، كما يجب أن توفر المطاعم مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الطاولات، أما بالنسبة إلى المسابح وصالات الرياضة ودور السينما والنوادي، فيتوجب أن تغلق كلها، وقد عمدت الشرطة إلى إغلاق عدد كبير منها.

وأضافت أنه تم تأجيل وإلغاء المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف بمنطقة شليسويغ هولشتين بشمال شرق البلاد التى سجلت فيها 60 إصابة، كما تم حظر التعاملات فى مدينة كولونيا الواقعة بولاية ريناني-دو-نور-ويستفالي.

من جانبها، أعلنت مناطق ألمانية عدة إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما منع بعضها التجمعات التى تضم أكثر من ألف شخص.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد طلبت الخميس الماضى إلغاء "الفعاليات غير الضرورية"، ولكن فى نهاية المطاف يعود لكل منطقة فى هذا البلد الفدرالى قرار تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها.