شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. تأجيل برنامج «جولات بلدي الرياض» ولقاءات أهالي الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المجلس البلدي بالرياض عن تأجيلانطلاق برنامج جولات بلدي الرياض،وكذلك لقاءات المواطنين وأهالي الأحياء المعتادة في مقر المجلس، وذلك تمشيًا مع الإجراءات الاحترازية الهادفة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. ودعا مجلس بلدي الرياض للتواصلمع المجلس البلدي وأعضائه عبر وسائل التواصل المرفقة في الصورة أدناه. Advertisements

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