شركة إيزو تعلن عن طرح شاشتها ColorEdge CS2740 الجديدة بدقة 4K

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة إيزو عن طرح شاشتها ColorEdge CS2740 الجديدة بدقة 4K.



وتشتمل الشاشة الجديدة على لوحة IPS قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 3840 x 2160 بيكسل، وتعمل إضاءة الخلفية LED بدرجة سطوع 350 نيت.

وتروج الشركة اليابانية لشاشتها الجديدة، من خلال تغطية نطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة تصل إلى 99%.

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وقامت شركة إيزو بمعايرة الشاشة بدقة من قبل المصنع من أجل الكشف عن الإضاءة غير المتساوية، بالإضافة إلى أنه يمكن إعادة معايرة الشاشة تلقائيا عن طريق برنامج ColorNavigator المجاني خلال 90 ثانية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة الجديدة على منفذ USB-C، الذي يتيح إمكانية شحن أجهزة اللاب توب مباشرة بقدرة تصل إلى 60 وات.

ويتضمن محور USB أربعة منافذ لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح والأقراص الصلبة الخارجية بالشاشة، كما يمكن أيضا توصيل الحواسيب عن طريق منفذ HDMI أو منفذ DisplayPort.

وأعلنت شركة إيزو عن طرح شاشتها ColorEdge CS2740 الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من شهر مايو/أيار المقبل، إلا أنها لم تكشف عن أسعار الشاشة الجديدة في أسواق المنطقة العربية.