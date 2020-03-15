شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديتا دبي وعجمان توجهان بإغلاق صالات السينما والترفيه والألعاب الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وجّهت اقتصادية دبي، جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية ومعسكرات الربيع المرخصة في الإمارة التوقف عن تقديم خدماتهم وأنشطتهم للجمهور بصورة فورية حتى نهاية شهر مارس 2020 اعتباراً من الأحد.

بدورها وجّهت أيضاً اقتصادية عجمان بإغلاق مؤقت لصالات السينما وصالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية اعتباراً من الأحد 15 مارس 2020، حتى نهاية مارس الجاري، وتدعو المنشآت المعنية في الإمارة إلى التعاون التام للمصلحة العامة، وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل بهذا التعميم.

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