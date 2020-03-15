«أرامكو» توزّع 14.76 مليار ريال أرباحاً نقدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أرامكو السعودية» توزيع أرباح نقدية بقيمة 14.76 مليار ريال على المساهمين، وذلك عن الفترة من 5 إلى 31 ديسمبر 2019، هي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019. ومن المقرر دفع توزيعات الأرباح في 31 مارس الجاري للمساهمين المسجلين في 18 مارس.

وقالت الشركة إن هذه تمثل جزءاً من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من 2019 والبالغة قيمتها 50.21 مليار ريال.

وقد حققت الشركة أرباحاً بقيمة 330.7 مليار ريال بنهاية العام 2019، بانخفاض 21% مقارنة بأرباح 416.5 مليار ريال تم تحقيقها خلال العام 2018.