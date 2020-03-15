شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» توزّع 14.76 مليار ريال أرباحاً نقدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أرامكو السعودية» توزيع أرباح نقدية بقيمة 14.76 مليار ريال على المساهمين، وذلك عن الفترة من 5 إلى 31 ديسمبر 2019، هي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019. ومن المقرر دفع توزيعات الأرباح في 31 مارس الجاري للمساهمين المسجلين في 18 مارس.
وقالت الشركة إن هذه تمثل جزءاً من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من 2019 والبالغة قيمتها 50.21 مليار ريال.
وقد حققت الشركة أرباحاً بقيمة 330.7 مليار ريال بنهاية العام 2019، بانخفاض 21% مقارنة بأرباح 416.5 مليار ريال تم تحقيقها خلال العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» توزّع 14.76 مليار ريال أرباحاً نقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.