الكويت تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 112 عدد المصابين في البلاد، مشيرة إلى أن 3 مرضى أوضاعهم حرجة، لأن لديهم أمراضا مزمنة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الله السند، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا أن الحجر المنزلي بات إلزامياً على كافة القادمين من كافة الدول إلى الكويت.
كما دعا إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي لمواجهة الفيروس، وشدد على ضرورة عدم التجول والاختلاط، قائلاً: نرجو من المواطنين والمقيمين البقاء في المنازل.
وأعلنت الحكومة السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.
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