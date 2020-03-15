دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي احذر 7 علامات تنذر بالتجسس على هاتفك الذكي

لم يعد الهاتف الذكي وسيلة تواصل بين الأفراد فقط، بل أصبح وسيلة أكبر من خاصية التواصل، فهناك الكثير من الأعمال تحدث من خلاله، وجود العديد من الوسائل والمنصات الاجتماعية تحدث عبره.

تجد أنك تفعل من خلال هاتفك الذكي، عبر جميع خصائص الصوت والصورة والنصوص، كل شيء، فعبر الهاتف يمكنك أن تدير عالمك بالكامل. لكن هناك جانب مظلم للهواتف الذكية من خلال الهاكرز والمتطفلين؛ لذلك إليك 7 علامات تنذر بالتجسس على هاتفك الذكي.

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قد تجد أنك تستهلك الكثير من باقات الإنترنت بدون أن تستخدمه لهذا الحد، يرجع سبب ذلك إلى عملية الاختراق من قبل الهاكرز لهاتفك الذكي، حيث إنهم يعملون على سحب المعلومات الشخصية إلى أجهزة أخرى. ومن ثم إذا أردت أن تتخلص من هذا الأمر عليك ضبط المصنع لهاتفك وإرجاعه للهيئة الأولى له عند الشراء.

يستخدم المحتالون شبكات الإنترنت العامة؛ من أجل اقتناص البيانات الشخصية من أجهزة الهواتف الذكية بشكل خاص. لذلك لا تحاول استخدام المعاملات المالية عبر هاتفك الذكي أثناء استخدام هذا النوع من الشبكات، مع التأكد من الخروج منها عند الانتهاء من استخدامها.

من أبرز علامات الاختراق للهواتف الذكية ارتفاع درجة حرارتها بشكل مفاجئ وبشكل غير طبيعي، كذلك بدون أسباب ظاهرة؛ نتيجة وجود برامج خبيثة تعمل بجوار تطبيقات هاتفك الأصلية. حيث صممت هذه التطبيقات الخبيثة للتجسس على جهازك.

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نتيجة السبب السابق، تستهلك هذه البرامج الخبيثة طاقة البطارية بشكل كبير للغاية؛ مما يؤدي إلى سرقة البيانات والتجسس بشكل أكبر بالإضافة لسرعة نفاذ البطارية.

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من أشهر وسائل الاختراق استقبال رسائل بريدية ذات روابط إلكترونية، فبمجرد ضغط صاحب الجوال على الرابط فهو يعمل على تنشيط هذه الرسائل، ثم يصبح الهاتف مُخترقاً من جانب هذه الجهات غير معلومة.

نتيجة وجود الاختراق يصبح الهاتف يعمل بشكل بطيء أو منخفض؛ نتيجة وجود برامج خبيئة تعمل على استنفاد الذاكرة.

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من الوسائل التي يستخدمها الهاكرز استغلال فتح خاصية البلوتوث؛ من أجل استغلال البيانات أثناء فتحه. لذا ينبغي غلق البلوتوث فوراً عقب نقل الملفات المراد نقلها إلى جهاز آخر.المزيد:

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