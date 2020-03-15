دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Napkin Calculator and Notepad هو مزيج فريد بين المفكرة وآلة حاسبة

Napkin Calculator and Notepad عبارة عن أداة أنيقة في أندرويد يمكنك الاستعانة بها لكتابة الملاحظات أو كآلة حاسبة.

بشكل افتراضي، تأتي جميع أجهزة أندرويد بأداة الآلة الحاسبة وأداة المفكرة لتدوين الملاحظات، ولكن كما هو الحال مع جميع المستخدمين، يتوجّه أحدهم إلى متجر جوجل بلاي وتحميل تطبيق تابع لجهة خارجية، لما يأتي أحيانًا من مميزات وأدوات لا نجدها في التطبيقات الافتراضية.

Napkin Calculator and Notepad أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، على أن يجمع بين أداتي الآلة الحاسبة والمفكرة، بالتالي فهو مزيج بين الأمرين، ومن مميزاته الرئيسية، هي تدوين الملاحظات وحل المسائل الرياضية بشكل سريع للغاية، وبدون أي تعقيدات أو نقرات زيادة.

أيضًا من مميزاته، قدومه بواجهة نظيفة وسهلة التعامل معها، والتي تعمل بشكل جيد لتدوين الملاحظات والأرقام، فضلًا عن دعمه للحفظ التلقائي، ودعم المتغيرات، كذلك دعمه للاختيار ما بين السمة المظلمة والسمة البيضاء.

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أخيرًا، تطبيق Napkin Calculator and Notepad متوفّر للتحميل على متجر جوجل بلاي بشكل مجاني وكامل وبدون أي إعلانات، إلّا أن هناك عنصر شراء اختياري يهدف إلى التبرع لمطوري التطبيق، على أن يكفي لاستخدامه أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Napkin Calculator and Notepad على أندرويد.

التدوينة تطبيق Napkin Calculator and Notepad هو مزيج فريد بين المفكرة وآلة حاسبة ظهرت أولاً على عالم التقنية.