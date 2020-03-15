شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الجزائر: الحكومة تدرس وقف الرحلات الجوية مع أوروبا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، أن حكومة بلاده تدرس وقف الرحلات الجوية مع أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وجه أمس وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم تمهيدا لإعادتهم الى البلاد، بعد وقف الرحلات الجوية خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه "أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، تعليمات إلى وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء عدد الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من عملية الإحصاء الجارية منذ مساء أمس".
وكانت الجزائر والمغرب اتفقتا - يوم الخميس الماضى - على وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كإجراء" احترازي" لمنع تفشى وباء فيروس كورونا.
كشف وزير النقل والأشغال العمومية الجزائرى فاروق شيعلي، عن وجود اتصالات مع متعاملى النقل البحرى من أجل جلب وإجلاء الجزائريين المقيمين فى الخارج.
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