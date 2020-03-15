شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: شفاء حالتين جديدتين من كورونا وارتفاع المتعافين لـ9 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تم شفاءها فى البلاد إلى 9 حالات.

وكتب الصباح، عبر حسابه على تويتر: "لله الحمد والمنة، تم شفاء حالتين جديدتين من مرضى كورونا المستجد، ليبلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها حتى الآن تسعة حالات، نسأل الله السلامة والعافية للجميع".



وزير الصحة الكويتى

وعلى جانب آخر، أكد طارق القونى، سفير مصر لدى الكويت، أن الظروف الاستثنائية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تستدعي تجاوب الجميع مع التوجيهات الصادرة من السلطات بدولة الكويت لاحتواء انتشار الفيروس، مشيرا إلى ما تعكسه التطورات الأخيرة بإعلانه وباء عالمياً من جانب منظمة الصحة العالمية من ضرورة لتكاتف كافة الجهود لمواجهته.

وناشد السفير القونى، أبناء الجالية المصرية بالكويت، الالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص ولا سيما المواعيد المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لإجراء الفحص الوقائي أو الحجر المنزلي والإلزامي، وكذلك التعليمات الخاصة بالابتعاد عن التجمعات وتفادي الخروج إلا للضرورة، وأهاب بهم الاستمرار فى متابعة الإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

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وأكد السفير القوني استعداد البعثة الدبلوماسية الكامل للتعاون مع السلطات الكويتية فى مساعيها لاحتواء الفيروس؛ وطالب أبناء الجالية بعدم مراجعة القنصلية إلا في حالات الطوارئ والأمور العاجلة فقط مضيفا أنه يجري تقييم مستمر للأوضاع وفقاً للتطورات.

من جانب آخر، نوه السفير طارق القوني إلى متابعة البعثة لحملات التشويه والتحريض المستمرة على مصر والجالية على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتفشي الفيروس بين أبناء الجالية العائدين من مصر مؤخراً، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن بيانات وزارة الصحة الكويتية لم ترصد حتى الآن أي حالة لمصري مصاب قادم من مصر.

وأعرب القوني عن ثقته فى تعامل السلطات الكويتية بالشكل اللازم تجاه القائمين على هذه الحملات، فقد أهاب بأبناء الجالية الاستمرار فى تقديم نموذج مشرف لوطنهم بالخارج وتجنب الدخول فى مثل هذه المهاترات.