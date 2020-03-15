شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إجراءات احترازية بمطارات السعودية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينفذ مطار عرعر بالمملكة العربية السعودية العديد من الاجراءات الوقاية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات السفر المغادرين والقادمين الذي يقدر عددهم 1000 مسافر يومياً، إضافة إلى تعقيم عربات النقل وغيرها.

كما تقوم إدارة مطار عرعر بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في تخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية والاجابة على الاستفسارات الطبية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في مرحلة التشغيل التجريبي لمطار عرعر "الجديد" بمنطقة الحدود الشمالية مستهل 2020، وقد استقبل "المطار الجديد أولى رحلات القدوم والمغادرة في الصالة الجديدة للمطار من العاصمة الرياض عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية الخطوط الجوية العربية السعودية، بعدما قامت الهيئة بتهيئة متطلبات التشغيل التجريبي للصالة الجديدة بمطار عرعر.

وتعّد مرحلة التشغيل التجريبي الذي أطلقتها هيئة الطيران المدني، ، في مطار عرر الجديد نهجاً علميّاً وعمليّاً يكون اعتماده عند تنفيذ معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسة في جميع أنحاء العالم، مما يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يكون التركيز على اختبار جميع الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار.

وكانت منطقة الحدود الشمالية قد شهدت حدثاً استثنائياً في مجال النقل الجوي، وذلك ببدء التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد، والذي يأتي امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخِدْمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030م، ويتواكب مع ما تشهده المنطقة من تطوراً كبيراً في جميع القطاعات.

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وسيستوعب المطار الجديد النمو المتزايد في الطلب على السفر الجوي من قِبل سكان المنطقة والقادمين إليها، كما سيتمكن المطار من تقديم خِدْمات متكاملة للمسافرين وَفْق أعلى المعايير العالمية، وسيخدم المطار العديد من المراكز والهجر بمنطقة الحدود الشمالية، كما يعتبر المطار الجديد نقلة نوعية في مجال النقل الجوي للمنطقة.

وسيوفّر المطار الجديد أفضل التقنيات والخِدْمات التي ستسهم بدورها في تحسين تجربة المسافر، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.

اجراءات وقائيه



الاجراءات الاحترازية