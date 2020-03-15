شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان العراقى تطالب بإعلان حالة الطوارئ وتعطيل المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية بالعراق، اليوم الأحد، بإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، داعية إلى تعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية، وذكرت اللجنة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أنه من منطلق وقاية البلد مما يعصف بالمحيط الإقليمي والدولي من خطر انتشار فيروس كورونا الوبائي، نطالب الحكومة وخلية الأزمة المشكلة بالأمر الديواني 55 لسنة 2020، إعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة".

ودعت اللجنة إلى تعطيل مؤسسات البلد الحكومية والأهلية كي يكون لإمكانيات الدولة المرونة والقدرة في مواجهة هذا الخطر الداهم وفق الإمكانات المتاحة.

يذكر أن عددا من المحافظات العراقية أعلنت فرض حظر تجوال فيها وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بعدما سجل العراق حتى مساء أمس 110 إصابات بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية الأمن الوطني في الديوانية بالعراق اليوم الأحد، أن قرار غلق المطاعم سيطبق اليوم، بسبب فيروس كورونا المستجد .

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه سيطبق غلق المطاعم اعتبارا من اليوم"، مبينا أنه "يسمح فقط بالتوصيل المنزلي".

وأضاف أن قرار غلق المقاهي وقاعات المناسبات والملاعب كافة - بما فيها الملاعب خماسي الكرة - سيستمر استنادا إلى مقررات خلية الأزمة والمشكلة وفق الأمر الديواني 55".

وأكدت أن القانون سيطبق بحق المخالفين حفاظا على سلامة الأهالي ، ومن أجل بقاء الديوانية خالية من فيروس كورونا.

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وكانت وكالة الأنباء الرسمية فى العراق، قالت إن الخطوط الجوية العراقية أعلنت، الخميس الماضى، وقف جميع الرحلات الجوية إلى الهند ولبنان بسبب فيروس كورونا، وجاء فى البيان الصادر عن الشركة أن هذا القرار لا يشمل رحلات الإجلاء من الهند وأن يوم 15 مارس، سيكون آخر يوم يمكن فيه للعراقيين فى لبنان العودة إلى البلاد.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكد أن وباء كورونا تحول إلي جائحة، موضحا: "يحتاج ذلك إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض".

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى رسالة وجهها إلى دول شرق المتوسط، إن الدول ينبغى أن تعمل كحكومة واحدة ومجتمع واحد لمواجهة الوباء، مضيفا: "نسعى إلى تقوية الإجراءات والآليات فى التعامل مع الجائحة" .

وأضاف المنظرى أنه ينبغى تسريع وتفعيل آليات الطوارئ مع دعم المستشفيات لاستقبال أى حالات يشتبة فى إصابتها بالمرض، وطالب بضرورة الحفاظ على الفريق الطبي لضمان الاستدامة فى تقديم الخدمات الطبية، وشدد على أهمية تقليل التجمعات غير الضرورية منعا لنقل العدوي، وقال إن تقليل التجمعات والفعاليات يحد من عدوى كورونا.

وكان الدكتور أحمد المنظري قد عُيّن مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة.