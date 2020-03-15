الغذاء والدواء تعتمد المُعقم المنتج من قبل أمانة الرياض لمواجهة كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجل المعقم الذي أنتجته أمانة منطقة الرياض في مختبراتها، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت المعقم، مبينة أن هذه الخطوة تعد مبادرة مميزة من أمانة منطقة الرياض لتعزيز سُبل الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي.
وكانت أمانة الرياض قد أعلنت، إنتاجها معقماً للأيدي، وذلك تحقيقًا للاكتفاء الذاتي لها وتزامنًا مع الجهود للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتعمل على اعتماده من الجهات المختصة.
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