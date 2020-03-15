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آل الشيخ: سنغلق المساجد ونمنع صلاة الجماعة إذا لزم الأمر

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نفى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجود إصابة بكورونا في أي مسجد من مساجد المملكة ، مؤكداً أن هناك إلتزام بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من المرض.

وأكد ” آل الشيخ ” أن الوزارة ستغلق المساجد مؤقتاً وتوقف صلاة الجماعة إذا لزم الأمر حمايةً للمواطنين والمقيمين ، مشيراً إلى أنه يجب على المسلم المصاب بالفيروس عدم الذهاب للمسجد منعاً للعدوى ، كما يحق للشخص السليم الإمتناع عن صلاة الجماعة إذا خشى على نفسه من الضرر.

كما أكد أنه ستتم محاسبة الأئمة المخالفين لتعليمات الوزارة ، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ عن أي مسجد مخالف حرصاً على السلامة العامة.

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