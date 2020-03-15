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صحيفة الخليج الالكترونية
نفى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجود إصابة بكورونا في أي مسجد من مساجد المملكة ، مؤكداً أن هناك إلتزام بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من المرض.
وأكد ” آل الشيخ ” أن الوزارة ستغلق المساجد مؤقتاً وتوقف صلاة الجماعة إذا لزم الأمر حمايةً للمواطنين والمقيمين ، مشيراً إلى أنه يجب على المسلم المصاب بالفيروس عدم الذهاب للمسجد منعاً للعدوى ، كما يحق للشخص السليم الإمتناع عن صلاة الجماعة إذا خشى على نفسه من الضرر.
كما أكد أنه ستتم محاسبة الأئمة المخالفين لتعليمات الوزارة ، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ عن أي مسجد مخالف حرصاً على السلامة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: سنغلق المساجد ونمنع صلاة الجماعة إذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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