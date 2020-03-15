الخليج - سلمى الشهراني

الصمَـت الهادئ المليئ بالدفئ

التأمل الساكـن في الحـياة من حولـنا

النظر في جميع عقباتنا في الحيـاة

التمتع باللحظات السعـيدة بحياتنا

والسعـادة للأخرين بأنجازاتهم

ان يكـون الشخص خفيف الروح مليئ بالهدوء المريـح

متصالح مع ذاته ومع الأخرين

بغض النظر عـن رأيهم فيه

فهـو يعـيش كما يرتاح ويحلو له بعيداً عن الضوضاء الغير مجدية..

حين تبتعـد عن الإزدحـام وتخلو بنفـسك مُتأملاً حُسّـن صنيع الله في أرضه

تحلو بعيـنك جميع الأمور . .

مهما كانت متاعبك وتوتراتك في جميـع أمور الحيـاة ..

ان تتصالح مع نفسك وتقنـع نفسك بأن لا شيء في الحيـاة يدعو للقلق هذا قد يحل بعـض توترك ويجعـل منك شخصاً مريناً تجاه العقبات التي قد تحصل بحياتك ..

تصالح مع ذاتك أهم امر يجب عليك العمل عليه

فأن التصالح الذاتي والسكـون يريح ذاتك ويجعـل كل أمر قد تواجهه أقل ضغـط واكثر مرونة في التعامل معه .

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جمـيعنا قد نواجه مشاكل ..

عقبات

إلى آخره.

لكـن هناك فرق بين كل شخص واخر

في تعـدي هذهِ الأمور

أجعل تصالحك مع ذاتـك وسكونك الداخلي اهم امـر تعمل عليه في ذاتـك فهو قد يجعلك تتخطئ كثيراً من الأمور المرهقة في الحيـاة.

بقلم / هنـاء الفيفي .