شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة شيفروليه الأمريكية تطلق سيارة شيفروليه بليزر 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة شيفروليه الأمريكية سيارة شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020)، وهي واحدة من أحدث سيارات الكروس أوفر التي استطاعت الدمج بين الأسلوب الرياضي والأناقة بتصميمها الجريء والراقي من الداخل والخارج.

وتأتي شيفروليه بليزر 2020 بمحرك I4 سعة 2.5 لتر القياسي على طراز 1LT، ومحرك V6 سعة 3.6 لتر القياسي على طرازات 2LT و3LTوRS وPremier، مما سيجعلها المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم المثالية لمعظم رحلاتكم، التي تشمل الرحلات اليومية والجولات الرائعة ضمن أرجاء المدينة. محرك شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020) مواصفات السيارة استهلاك الوقود 13.7 كم/لتر تصميم رياضي راقٍ حجم حيز الأمتعة 1,818 لتر مزايا الأمان المتقدمة المتوفرة السعر يبدأ من 118,300 رِيال 305 أحصنة عزم 365 نيوتن/متر نظام إدارة الأمتعة مستويات الطرازات المصممة لتلائم متطلباتك مصابيح LED للقيادة النهارية والرفيعة شاشة قياس 8 إنش شحن لاسلكي صالون شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020) طرازات سيارة شيفروليه بليزر 2020 شيفروليه بليزر 2LT السعر يبدأ من 118.300 ريال محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات وتقنية الإيقاف/التشغيل يتوفر محرك تربو سعة 2.0 لتر قوة 305 أحصنة و365 نيوتن متر نظام شيفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش يتفق مع نظام Apple Carplay بشكل قياسي نظام صوتي يضم 6 مكبرات صوت Advertisements جنوط معدنية قياس 20 شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020) شيفروليه بليزر 3LT السعر يبدأ من 138.700 ريال محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات وتقنية الإيقاف/التشغيل يتوفر محرك تربو سعة 2.0 لتر قوة 305 أحصنة و365 نيوتن متر تنبيه حركة المرور الخلفية تنبيه المنطقة الجانبية العمياء نظام التشغيل عن بعد نظام المساعدة على الركن الخلفي نظام Bose الصوتي الفاخر جنوط معدنية قياس 20 شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020) شيفروليه بليزر RS السعر 159.700 ريال محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات وتقنية الإيقاف/التشغيل قوة 305 أحصنة و365 نيوتن متر مقاعد من الجلد المثقب باللون الأسود ولمسات باللون الأحمر ميزة الشحن اللاسلكي نظام Bose الصوتي الفاخر جنوط معدنية قياس 20 شيفروليه بليزر Premier السعر يبدأ من 172.500 ريال محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات وتقنية الإيقاف/التشغيل قوة 305 أحصنة و365 نيوتن متر شبك بلمسات أفقية متميزة من الكروم لمسات من الكروم في سقف السيارة مقاعد من الجلد المثقب باللونين الأسود/البني ميزة الشحن اللاسلكي نظام Bose الصوتي الفاخر جنوط معدنية قياس 20 باللون الأسود القياسية

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