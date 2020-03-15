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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة شيفروليه الأمريكية تطلق سيارة شيفروليه بليزر 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة شيفروليه الأمريكية سيارة شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020)، وهي واحدة من أحدث سيارات الكروس أوفر التي استطاعت الدمج بين الأسلوب الرياضي والأناقة بتصميمها الجريء والراقي من الداخل والخارج.
وتأتي شيفروليه بليزر 2020 بمحرك I4 سعة 2.5 لتر القياسي على طراز 1LT، ومحرك V6 سعة 3.6 لتر القياسي على طرازات 2LT و3LTوRS وPremier، مما سيجعلها المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم المثالية لمعظم رحلاتكم، التي تشمل الرحلات اليومية والجولات الرائعة ضمن أرجاء المدينة.
محرك شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020)
مواصفات السيارة
استهلاك الوقود 13.7 كم/لتر
تصميم رياضي راقٍ
حجم حيز الأمتعة 1,818 لتر
مزايا الأمان المتقدمة المتوفرة
السعر يبدأ من 118,300 رِيال
305 أحصنة
عزم 365 نيوتن/متر
نظام إدارة الأمتعة
مستويات الطرازات المصممة لتلائم متطلباتك
مصابيح LED للقيادة النهارية والرفيعة
شاشة قياس 8 إنش
شحن لاسلكي
صالون شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020)
طرازات سيارة شيفروليه بليزر 2020
شيفروليه بليزر 2LT
السعر يبدأ من 118.300 ريال
محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات وتقنية الإيقاف/التشغيل
يتوفر محرك تربو سعة 2.0 لتر
قوة 305 أحصنة و365 نيوتن متر
نظام شيفروليه المعلوماتي الترفيهي 3
شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش
يتفق مع نظام Apple Carplay بشكل قياسي
نظام صوتي يضم 6 مكبرات صوت
جنوط معدنية قياس 20
شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020)
شيفروليه بليزر 3LT
السعر يبدأ من 138.700 ريال
محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات وتقنية الإيقاف/التشغيل
يتوفر محرك تربو سعة 2.0 لتر
قوة 305 أحصنة و365 نيوتن متر
تنبيه حركة المرور الخلفية
تنبيه المنطقة الجانبية العمياء
نظام التشغيل عن بعد
نظام المساعدة على الركن الخلفي
نظام Bose الصوتي الفاخر
جنوط معدنية قياس 20
شيفروليه بليزر 2020 (chevrolet blazer 2020)
شيفروليه بليزر RS
السعر 159.700 ريال
محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات وتقنية الإيقاف/التشغيل
قوة 305 أحصنة و365 نيوتن متر
مقاعد من الجلد المثقب باللون الأسود ولمسات باللون الأحمر
ميزة الشحن اللاسلكي
نظام Bose الصوتي الفاخر
جنوط معدنية قياس 20
شيفروليه بليزر Premier
السعر يبدأ من 172.500 ريال
محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات وتقنية الإيقاف/التشغيل
قوة 305 أحصنة و365 نيوتن متر
شبك بلمسات أفقية متميزة من الكروم
لمسات من الكروم في سقف السيارة
مقاعد من الجلد المثقب باللونين الأسود/البني
ميزة الشحن اللاسلكي
نظام Bose الصوتي الفاخر
جنوط معدنية قياس 20 باللون الأسود القياسية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.