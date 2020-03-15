قصف معسكر يضم قوات أميركية في العراق بـ15 صاروخا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لهجوم سابق على قاعدة عين الأسد في العراق

وكشفت مصادرنا أن المعسكر الذي يقع إلى الشمال من بغداد، تعرض إلى قصف بـ15 صاروخا، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منشآته.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لـ"أسوشيتد برس"، إن وابلا من الصواريخ أصاب المعسكر، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن اسميهما.

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في وقت سابق من الأربعاء، قتل 3 جنود بينهم أميركيان، عندما تعرضت القاعدة لهجوم هو الأكثر دموية للقوات الأميركية في العراق، منذ هجوم صاروخي في أواخر ديسمبر على قاعدة عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أميركي، وأطلق سلسلة من الهجمات الثأرية التي جعلت العراق على شفا الحرب.

وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية على قواعد ميليشيات في جميع أنحاء جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن العراقية ومدني.