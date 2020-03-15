ارتفاع جديد بأعداد مصابي "كورونا" في الضفة الغربية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty 38 إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية حتى السبت

وأضاف ملحم أن الإصابات الجديدة سجلت في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 38 حالة، 37 منها في بيت لحم وواحدة في طولكرم شمالي الضفة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعد تأكيد إصابة أكثر من 12 حالة في بيت لحم مطلع مارس الجاري، بعد أن خالطوا وفدا سياحيا يونانيا اتضح أنهم مصابون بالفيروس.

أخبار ذات صلة

Advertisements

وشملت حالة الطوارئ اتخاذ الإجراءات تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة شهر، وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

وأغلقت المساجد والكنائس في مدينة بيت لحم ضمن هذه الإجراءات الاحترازية، التي شملت عزل المدينة عن بقية أنحاء الضفة.

كما أغلقت السلطة الفلسطينية معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ الأربعاء.