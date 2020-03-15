عاجل.. تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة واسط العراقية

سجلت محافظة واسط العراقية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.
وقررت خلية الأزمة الوزارية العراقية المكلفة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقف تنقل العراقيين بين المحافظات ابتداء من الأحد، حتى 25 مارس الجاري.
وقررت الخلية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس، إيقاف دخول غير العراقيين الوافدين من قطر وألمانيا إلى العراق.
وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في آخر بياناتها الصحفية وجود 68 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في العراق، فضلا عن 8 حالات وفاة، فيما سجلت 15 حالة شفاء تام حتى الآن.
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