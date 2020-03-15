شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الكويتية: إلغاء جميع الدروس والفعاليات الرمضانية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادى، عن إلغاء الوزارة لجميع الفعاليات الخاصة بشهر رمضان المبارك، فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال عمادى - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - إنه تقرر إغلاق المراكز الرمضانية، الدروس، واستضافة القراء من خارج الكويت، مشيرا إلى أن الصلوات - فى حال اتخاذ قرار بعودتها - ستكون فى الحدود التى تضمن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، على أن أمن وسلامة المجتمع الكويتي، يأتي على رأس أولويات الدولة، واهتمامات القيادة السياسية.

كانت الوزارة قررت إيقاف الصلوات الخمس في المساجد، وكذلك صلاة الجمعة، على أن يتم الاكتفاء بالآذان فقط، تماشياً مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والفتوى الصادرة بهذا الشأن، تنفيذا للتوصيات الصحية لمكافحة الفيروس

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