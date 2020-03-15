طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات وسحب رعدية ممطرة بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائما مع فرص لتساقط أمطار متفرقة، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة.
وإليكم التفاصيل...البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون غائما مع فرص لتساقط أمطار متفرقة أحيانا ويكون غائماً بشكل جزئي في وقت لاحق من النهار، ودرجة الحرارة العظمى 29 مْ والصغرى 21 مْ.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير ،الباحة ، الرياض ، الشرقية).
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبر وغائم جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة غرباً - احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً وعلى البحر وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج قد يضطرب صباحاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الإمارات
الكويت
نهارًا
دافئ و تقل السحب تدريجيا و تقل فرص الأمطار والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.
ليلًا
معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب.
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