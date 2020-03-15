شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات وسحب رعدية ممطرة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائما مع فرص لتساقط أمطار متفرقة، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون غائما مع فرص لتساقط أمطار متفرقة أحيانا ويكون غائماً بشكل جزئي في وقت لاحق من النهار، ودرجة الحرارة العظمى 29 مْ والصغرى 21 مْ.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير ،الباحة ، الرياض ، الشرقية).