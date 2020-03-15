شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تحول ركاب طائرة وصلت من العراق للحجر الصحى بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة السورى نزار يازجى عن تحويل طائرة ركاب قادمة من العراق إلى مركز الحجر الصحى فى منطقة الدوير النائية فى ريف دمشق، وهم 16 راكبا سوريا وطاقم الطائرة، وأكد يازجى - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - تشديد الإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية والمنافذ البحرية والبرية والمطارات للتأكد من سلامة القادمين إلى سوريا، وتحويل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إلى مراكز الحجر الصحي.

وشدد الوزير يازجى على عدم وجود أى إصابة مثبتة بفيروس كورونا فى سوريا حتى اليوم، وأن جميع العينات التى تم تحليلها فى مخابر الصحة العامة للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس سلبية.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية ورفع جاهزية القطاع الصحى هى إجراءات احترازية للتصدى لفيروس كورونا وضبط انتشار العدوى فى حال سجلت أى إصابة.

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من جانبه، قال مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس "إنه تم إدخال 33 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام قادمة من العراق وهم (16 راكبا و 4 مرافقين و 13 من طاقم الطائرة) وجميعهم سوريون، بسبب وجود شخص بينهم درجة حراراته 38 درجة".

وكشف أن نتيجة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا ستظهر اليوم، وفى حال كانت النتيجة سلبية سيتم الإفراج عن الجميع.

وحول طريقة المعاملة فى مركز الدوير، قال نعنوس: المركز معقم بشكل كامل وهو جاهز بشكل كامل للحجر الصحي، ومع ذلك لم يكن أحد ممن كانوا على متن الطائرة راض عن الحجر لعدم رغبتهم بذلك.