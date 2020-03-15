شكرا لقرائتكم خبر عن "خلو بالكم من عيالكم".. مصرع رضيعة فى الإمارات بسبب اختناقها بحبوب الفشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع المواطنون والمقيمون فى منطقة وادى شعم شمال رأس الخيمة، اليوم، الطفلة "ن. ط" 14 شهراً، التى توفيت مساء أمس، نتيجة لاختناقها تناولتها فى غفلة من أسرتها لحبوب الفشار، وذلك بمقبرة الوعيب بمنطقة وادى شعم.

وأكد أحمد المهبوبى مدير مستشفى شعم فى رأس الخيمة لـ "البيان"، أن قسم الطوارئ استقبل الطفلة خلال الفترة المسائية من مساء الثلاثاء، وهى فى حالة وفاة نتيجة لانقطاع التنفس بعد توقف كمية من حبوب البوب كورن فى مجرى التنفس، حيث قام الفريق الطبى بمحاولة إنقاذ حياتها بإجراء إنعاشها واستخراج الحبوب إلا أنها كانت متوفية.

وأشار إلى أن تأخر وصول الطفلة لقسم الطوارئ حال دون انقاذها، مؤكداً أهمية انتباه أولياء الأمور لأطفالهم وعدم تركهم بمفردهم أو ترك الأشياء الصلبة أمامهم، لافتاً إلى أن الأطفال فى هذه المرحلة العمرية هم الأكثر عرضة لخطر الاختناق لاعتيادهم إدخال جميع الأشياء فى أفواههم.

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وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس 2020م وحتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطنى والمحلى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 من الانتشار فى الدولة، وفق البيان الإماراتية.

وقالت الهيئة فى بيان أن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمى وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها ايطاليا، حيث أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.

وتقوم الجهات المعنية تحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بمتابعة الأوضاع العالمية لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة والتى تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة وتقلل من نسبة المخاطر فى انتشار المرض.

وأهابت الهيئة للطيران المدنى بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أى تأخير أو التزامات أخرى.