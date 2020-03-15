المري يطلع على خطط إدارة النقل والإنقاذ المستقبلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تفقد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، واطلع على خطط وبرامج عملها المستقبلية، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور عدد من الضباط.

أكد المري أهمية الإدارة في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة للحوادث في مختلف أماكن وقوعها، مشيداً بغرفة عمليات إدارة البحث والإنقاذ الجاهزة لمتابعة الحوادث المرورية اليومية، ومتابعة الفعاليات والمناسبات وإدارة الحوادث بشتى أنواعها، ونطاق تغطيتها الأمنية لدوريات البحث والإنقاذ، والمهمات الصعبة داخل الدولة.

واطلع على التطورات الحاصلة في الأنظمة الإلكترونية الذكية في الإدارة، إلى جانب الاطلاع على تطورات العمل في غرفة الرقابة والتحكم لإدارة أسطول القوة بشكل ذكي.