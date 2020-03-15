بسبب كورونا.. أبل تعلن إقامة مؤتمرها للمطورين عبر شبكة الإنترنت

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل الأمريكية شركة أبل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن إقامتها لمؤتمر المطورين الخاص بها "WWDC" لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت أبل: "إن الحدث الذي سيعقد في شهر يونيو المقبل، سيقدم تجربة رقمية جديدة تمامًا تشتمل على كل من إعلانات أبل التقليدية، والجلسات الخاصة بالمطورين".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قال رئيس التسويق لدى أبل، فيل شيلر : "إن قرار نقل WWDC 2020 إلى الإنترنت اتُخِّذ بسبب الحالة الصحية الحالية"، مضيفًا "سنعلن عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحدث خلال الأسابيع المقبلة".

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وتعتزم أبل التبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لمنظمات المدينة بدلًا من عقد الحدث للعام الحالي.

جدير بالذكر أن مؤتمرات مطوري أبل تتضمن كل عام الإعلان عن الإصدارات الجديدة من أنظمة "آي أوإس"، و"ماك أوإس"، و"تي في أوإس"، و"ووتش أوإس"، ثم تخصص الشركة الأيام التالية لجلسات خاصة بالمطورين الذي يأتون إلى المؤتمر من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تعلن "أبل" في مؤتمرهاعن الإصدار 14 من نظام تشغيلها "آي أوإس"، والذي سيأتي بالعديد من المزايا، بما في ذلك تطبيق جديد للياقة، وواجهة تطوير خاصة تسمح للمستخدمين بالكتابة اليدوية، بالإضافة إلى الإصدار 7 من نظام (ووتش أوإس) الذي سيأتي بمزايا جديدة لمراقبة النوم، والقدرة على كشف مستويات الأوكسجين في الدم.