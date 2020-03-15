الصحة السعودية تعلن تعافى ثانى حالة من المصابين بكورونا (كوفيد 19) بالمملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي ، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي.
ودعت الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 156 ألف حالة، يأتي ذلك فيما يواصل فيروس كورونا انحساره في الصين، في حين وصل عدد الدول الإفريقية التي انضمت إلى لائحة المتضررين منه إلى عشرين.
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