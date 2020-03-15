اقتصاد الإمارات يتحصن من «كورونا» بـ 100 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصنت دولة الإمارات اقتصادها من فيروس «كورونا» ب 100 مليار درهم؛ حيث اعتمد مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كوفيد- 19» وباء عالمياً.

وتتألف خطة الدعم المالي الموجهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، إضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وضمن الإجراءات الوقائية، قررت الدولة «وقفاً مؤقتاً» لإصدار كافة التأشيرات ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى 4 دول، هي: لبنان وتركيا وسوريا والعراق، اعتباراً من 17 الجاري حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، فيما سجلت الوزارة إصابة جديدة.

ولم يفلح الفيروس الذي قطع أوصال دول، من إيقاف عجلة الحياة اليومية في الإمارات فقهرت «الهوس» وبقيت الحياة طبيعية متحصنة بالوقاية.