«الفيروس» يمتحن أوروبا.. والأمم المتحدة تدعو للتعقل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي يصيب فيه فيروس كورونا مزيداً من الضحايا في مختلف الدول، وضع الفيروس القاتل الأنظمة الصحية تحت الاختبار، ولا سيما في أوروبا التي أصبحت ثاني بؤرة بعد الصين، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في رسالة مصورة الأفراد والمجتمعات، إلى التعقل في التعامل مع هذا الفيروس قائلاً: «إن انتشار المرض سيصل إلى منتهاه، وستتعافى اقتصاداتنا، وحتى ذلك الحين علينا التعقل وليس الذعر»، مؤكداً «أن هذا العصر هو عصر العلم وليس الشائعات والخرافة، ووقت الحقائق لا الخوف».

وبينما بدأت الصين في رفع المزيد من القيود على التنقل في إقليم هوبي وإنهاء عزل بعض الأحياء والبلدات، استمرت الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في فرض القيود على السفر في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، توسيع حظر الدخول المفروض على الدول الأوروبية ليشمل بريطانيا وإيرلندا. كما أقر بأنه خضع للفحص للتحقق من عدم إصابته بكورونا، وأصدر البيت الأبيض قراراً يوصي بإخضاع كل من يقترب من الرئيس بإجراء فحص حراري. ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع قانون بشأن توفير حزمة مالية طارئة لمكافحة الفيروس.

ومع تواصل تفشي الفيروس في دول أوروبية عديدة، أكدت أنباء إصابة الأمين العام الأسبق لحلف الناتو ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبق خافيير سولانا، وقالت تقارير إن سولانا أصيب، لكنه في حال مستقرة. كما أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للتحول الإيكولوجي برون بويرسون إصابتها بالفيروس لتكون بذلك ثاني وزير في الحكومة الفرنسية تعلن إصابتها بالوباء بعد وزير الثقافة، في حين أفادت وكالة «أنسا» الإيطالية، بأنه تم تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس «كورونا».

عربياً، قررت السلطات السعودية، تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين. وعلقت الحكومة الأردنية دوام المؤسسات التعليمية، اعتباراً من اليوم الأحد والرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، بينما قررت مصر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، وخصصت 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس.