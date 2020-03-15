شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري: الجيش الليبي على بعد خطوات من مقر السراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي العميد خالد المحجوب أن الجيش الوطني الليبي أصبح داخل طرابلس وبإمكانه حسم معركة تحرير العاصمة في أي وقت، فيما أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة في قاعدة الجفرة العسكرية أسقطت، أمس السبت، طائرة تركية مسيرة تعمل على عمليات الرصد والتصوير بعد رصدها تحلق فوق سماء القاعدة، في حين تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش ومليشيات الوفاق، بمنطقة الرملة في محيط مطار طرابلس الدولي.

وذكر المحجوب أن القوات المسلحة على بعد 2.5 إلى 3 كيلومترات من ميدان الشهداء مقر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكشف، في حديثه ل«العين الإخبارية»، أمس السبت، عن الأوضاع داخل الأراضي الليبية وموقف الجيش الوطني من معركة تحرير طرابلس، إضافة إلى مرتزقة أردوغان الذين وصلوا إلى البلاد.

وأضاف أن حكومة السراج لم تعد تمثل أحداً في غرب ليبيا، وأن ميليشيات مدعومة من تركيا هي التي تقود المشهد.

وزاد: «وهو ما يعني أن البلاد أصبحت تحت الغزو وأن المواجهة لم تعد مع الميليشيات الخارجة عن القانون والعابثة بالأمن، بل مع دولة غازية لا علاقة لها بليبيا».

وأشار المحجوب إلى أن آخرين هم من يتولون المشهد، ويقودون الإرهاب في هذه المنطقة، في إشارة إلى القوات التركية والميليشيات والمرتزقة التابعين لها.ونوه بأنه لا يوجد أي رابط بين تركيا وليبيا، فلا هي أمن قومي بالنسبة لها، كما لا توجد حدود مشتركة بين البلدين.

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وأوضح أن أعداد المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان إلى ليبيا من سوريا وصلت إلى نحو 5000 شخص.

ولفت إلى أن مرتزقة أردوغان يوجدون في كل الجبهات ويقاتلون بلا عقيدة، وقد قتل من بينهم 142 شخصاً .

وبيّن المحجوب أن ميليشيات طرابلس تدفع بالمرتزقة إلى الصفوف الأمامية، وأنهم يستهدفون بعضهم.

من جهة أخرى، أسقط الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة،أمس، في أجواء قاعدة الجفرة العسكرية وسط البلاد، أثناء قيامها بعمليات الرصد الجوي.كما تمكنت قوات الجيش الليبي،أمس، من اقتحام مواقع المليشيات بمحور عين زارة جنوب طرابلس.

اشتباكات بمحيط مطار طرابلس

إلى ذلك، أفادت مصادر صحفية، أمس ، بتجدد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، بمنطقة الرملة في محيط مطار طرابلس الدولي.

وأفاد ضابط في الجيش الليبي بأن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق انسحبت من محور صلاح الدين الاستراتيجي في خضم المعارك الجارية بضواحي طرابلس.(وكالات)