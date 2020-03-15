عودة الحياة إلى المدن والشوارع المصرية بعد سيول «التنين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عادت الحياة تدريجياً إلى المدن والشوارع المصرية، بعد يومين عاصفين على وقع حالة الطقس السيئ، التي ضربت البلاد مؤخراً، ونجحت السلطات المحلية في فتح طرق أمام حركة سير الأفراد والمركبات، وإزالة آثار تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار الغزيرة.

وتزامن ذلك مع استمرار غلق 21 طريقاً صحراوياً، بسبب الرياح المثيرة للأتربة، التي بلغت حد العاصفة في بعض المناطق، وهو ما أدى إلى انعدام الرؤية، وإعاقة سير المركبات، بسبب مياه الأمطار. وقالت إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: إن أمس السبت، هو آخر أيام الموجة الشديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي ضربت البلاد، منذ الخميس الماضي، مشيرة إلى حدوث تحسن نسبي في حالة الجو، لكن ذلك لن يمنع استمرار فرص سقوط أمطار، من خفيفة لمتوسطة بالقاهرة الكبرى، وتستمر غزارتها على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل حد السيول.

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وقال هاني يونس، المتحدث باسم رئاسة الوزراء: إن الدولة لجأت إلى اتخاذ قرارات مهمة مثل الإجازة للجامعات والمدارس والموظفين، للسماح للأجهزة التنفيذية بمواجهة موجة الطقس السيئة، التي ضربت البلاد، ولم تشهدها مصر منذ نحو 40 عاماً، مشيراً إلى أن إنشاء شبكة لمواجهة الأمطار، يكلف مصر نحو 400 مليار جنيه.

إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا انهيار منازل منطقة الزرايب، إلى عشرة مصريين، جراء الأمطار الغزيرة، وأفادت تحقيقات أجرتها النيابة العامة، أن البيوت المنهارة عبارة عن «عشش» عشوائية، بنيت في مجاري السيول، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في تجريف البيوت، وهو ما أدى إلى انهيارها فوق رؤوس السكان، وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن أكثر المناطق التي تضررت من حالة الطقس السيئ، تنحصر في منطقة الزرايب والصف بالقاهرة، ومناطق في قنا وسوهاج، وهي مناطق بنيتها التحتية ضعيفة، مشيرة إلى أن الوزارة ستعوض المتضررين.

وفي سوريا، أغرقت المياه شوارع وأراضي، خاصة في منطقة يبرود في ريف دمشق التي صارت شوارعها أشبه بمجاري الأنهار الجارفة. وتناقلت صفحات عدة صوراً وتسجيلات مصورة لحال الشوارع والأراضي الزراعية التي غطتها المياه، وكانت من القوة بحيث جرفت السيارات في طريقها، بينما ذكرت وكالة «سانا» أن السيول أدت أيضاً إلى «انجراف بعض المنازل الريفية القديمة».

وذكرت الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت هطولات رعدية غزيرة خاصة في المنطقة الجنوبية والساحلية وأجزاء من الوسطى، وحذرت من سرعة الرياح وحدوث سيول. وإضافة إلى الأضرار التي سببتها السيول، أدت الرياح شديدة السرعة إلى تضرر الشبكة الكهربائية، وخاصة في محافظات درعا والسويداء واللاذقية، خلال الساعات الماضية. وتسببت العاصفة الهوائية، في اقتلاع عدد كبير من الخيام التي تؤوي نازحين في ريف إدلب، وخاصة في جبل الدويلة بالقرب من كفرتخاريم ومخيمات أخرى واقعة شمال وغربي إدلب.