الصين تخفف المزيد من القيود في هوبي.. والهند متأهبة للفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصينية أمس السبت، أنها خففت مجدداً القيود على التنقل في محافظة هوبي (وسط) منشأ وباء كورونا المستجد، عبر رفع العزل عن بعض الأحياء والبلدات. وقال نائب مدير لجنة الصحة في هوبي ليو دونجرو: «السلطات الإدارية في الأحياء الحضرية والبلدات الريفية التي كانت مصنفة منخفضة الخطورة، رفعت العزل». وأضاف في مؤتمر صحفي أن تخفيفاً مماثلاً للقيود سيُطبق في المناطق «ذات الخطورة المعتدلة» و«المرتفعة»، بشرط «عدم تسجيل أي حالة مؤكدة فيها»، من دون إعطاء مزيد من الإيضاحات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت وزارة الصحة، تسجيل أربع إصابات جديدة فقط في هوبي، بعد أن كانت هذه المقاطعة تسجل آلاف الإصابات الجديدة يومياً في فبراير. وسجلت كوريا الجنوبية 107 حالات جديدة، محافظة على اتجاه نزولي في عدد الحالات الجديدة، وهو عدد أقل بقليل من العدد المسجل الجمعة، والبالغ 110 حالات.

وقالت تايوان إنها ستُخضع جميع القادمين من منطقة شنجن في أوروبا، وكذلك الوافدين من بريطانيا وأيرلندا، لحجر صحي مدته 14 يوماً عند الوصول، فيما قررت فيتنام منع دخول الوافدين من منطقة شنجن ومن بريطانيا، وإيقاف إصدار أي تأشيرات سياحية لهم اعتباراً من اليوم الأحد.

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من جانبها أكدت إندونيسيا إصابة وزير النقل بودي كاريا، بالعدوى ونقله إلى المستشفى، وأكد نائب مدير مستشفى جاكرتا، أن حالة الوزير بدأت في التحسن. وحضر الوزير اجتماعاً لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وأغلقت إندونيسيا جميع المدارس مع اعتماد نظام التعليم عن بعد لمدة لا تقل عن أسبوعين. كما قرر حاكم جاكرتا أيضاً، إغلاق المتاحف والمتنزهات وحدائق الحيوان.

وفرضت الفلبين حظراً للتجوال، وحثت مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر، بعدما أعلنت الفلبين زيادة عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ثماني حالات. ورفع الرئيس رودريجو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى، وأصدر إجراءات الحجر الصحي في العاصمة التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل. وفي الهند قررت السلطات الحكومية معالجة الفيروس باعتباره كارثة. وناشدت السكان بضرورة الإبلاغ عن أي حالات لتقديم المساعدة لها، في إطار صندوق مواجهة الكوارث. وعلى الرغم من كونها أفقر وأكثر كثافة سكانية من الصين، ومنظومتها للرعاية الصحية تعد أضعف، فإن الهند بسكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة، لم تسجل رسمياً سوى 81 إصابة، بينها وفاة واحدة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن هذه الحصيلة «أثارت الآمال في أن الفيروس الذي أصاب أكثر من 130 ألف شخص، وقتل 5000 شخص في جميع أنحاء العالم، قد يمر بسلام إلى حد كبير عبر ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان».

واعتمدت نيودلهي هذا الأسبوع تدابير إغلاق حدودية مشددة. وعلقت بشكل كامل تقريباً، منح تأشيرات الدخول، ما يمنع الأجانب مع بعض الاستثناءات من دخول أراضيها. ولم يعد بإمكان ملايين الأشخاص من أصول هندية العودة إلى البلاد.