شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق أجواءها.. وحالات شفاء جديدة بالكويت والبحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

قررت السلطات السعودية، تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن السلطات ستعتبر مدة التعليق إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أووجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

بدورها علقت الحكومة الأردنية دوام المؤسسات التعليمية، اعتباراً من اليوم الأحد والرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، وأوقفت الصلاة في المساجد والكنائس وجميع الفعاليات والتجمعات العامة، وأغلقت الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، الحجر على دليل سياحي رافق سائحة كندية، أعلنت سلطات بلادها وصولها من عمّان مصابة بالفيروس والعمل على معرفة المتعاملين معها لاتخاذ ما يلزم.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في بيان إن وزارة التربية والتعليم، ستباشر خطة «التعليم عن بعد» الأسبوع المقبل بعد قرار تعطيل المدارس ورياض الأطفال والحضانات والكليات والجامعات.

وأعلنت سلطنة عمان، تعليق الدراسة لمدة شهر ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19).

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وقرر المغرب منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصاً وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر، بينما ارتفع عدد المصابين، أمس السبت، إلى 17 بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

وسجلت الجزائر، حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 3 حالات. وأعلن الحوثيون في اليمن، إغلاق مطار صنعاء لمدة أسبوعين في إجراء سيؤثر في الرحلات الجوية التي تديرها منظمات الأمم المتحدة المشاركة في جهود الإغاثة في البلاد.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 16 حالة من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من مركز العزل تعود ل8 مواطنين و3 مواطنات بحرينيات و سعوديين اثنين ومصري ومغربية ويوناني.

وكشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بالفيروس في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى 7 حالات.

وأكد أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس. وأوضح أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي تمهيداً لخروجهما خلال اليومين المقبلين.

ونفت وزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة أحد السجناء متأثراً بإصابته بالفيروس داخل السجن. وفي كردستان العراق، خلت قلعة أربيل كبرى مدن الإقليم من زوارها، أمس السبت، مع انتشار رجال أمن يرتدون الأقنعة الواقية في الشوارع، لتنفيذ حظر تجول أعلنته السلطات لمدة 48 ساعة. وفرض حظر التجول في محافظتي أربيل والسليمانية، كما في محافظة نينوى.